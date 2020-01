H «πρώτη» του Μιναμίνο στη Λίβερπουλ! (vid)

Αναμονή... τέλος!

Τρεις περίπου εβδομάδες χρειάστηκε να περιμένει ο Τακούμι Μιναμίνο από την ημέρα που ανακοινώθηκε από τη Λίβερπουλ προκειμένου να φορέσει τη «φόρμα» του και να μπει στο γήπεδο.

Ο Ιάπωνας επιθετικός βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο προπονητικό κέντρο των Κόκκινων στο Μέλγουντ, συναντήθηκε με τους συμπαίκτες και τον προπονητή του και κατόπιν, μπήκε κατευθείαν σε ρυθμούς προπόνησης για να μην χάσει... λεπτό!

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των κανονισμών της Premier League οι παίκτες που αποκτώνται στο χειμερινό παράθυρο των μεταγραφών δεν επιτρέπεται να αγωνιστούν στην πρώτη αγωνιστική του 2020 (σ.σ φέτος την 1η και 2η του Ιανουαρίου) επομένως, η πρώτη συμμετοχή του Μιναμίνο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου, όταν οι πρωταθλητές Ευρώπης αντιμετωπίζουν την Έβερτον στο πλαίσιο του FA Cup για την φάση των «32» στο Άνφιλντ.

Δείτε στιγμές από την πρώτη προπόνηση του νέου αποκτήματος των Κόκκινων:



