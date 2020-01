Τρολάρισμα... ολκής στην Τότεναμ με κορυφαίο φορ τον Κράουτς! (pic)

Όταν αφήνεις κάποια πράγματα τελείως... στην τύχη, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το αποτέλεσμα...

Στην Τότεναμ, πολύ φυσιολογικά, αποφάσισαν να δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να αποφασίσει ποια ήταν η καλύτερη ενδεκάδα της δεκαετίας.

Η διαδικασία έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού των «σπιρουνιών» στο Twitter επιλέγοντας σε κάθε θέση έναν παίκτη ανάμεσα σε διαφορετικούς υποψήφιους.

Για την επίθεση λοιπόν, οι διαγωνιζόμενοι ήταν ο Ζερμέν Ντεφόε, ο Πίτερ Κράουτς και ο Χάρι Κέιν.

Η απάντηση για κάθε οπαδό είναι εύλογη... Με 181 γκολ σε 277 εμφανίσεις δεν τον στέλνεις στην δεύτερη θέση... Πόσο μάλλον με ποσοστό 32% έναντι του 61% που είχε ο Πίτερ Κράουτς!



Who's leading the line for you? Select a striker and complete your team: #THFC ⚪️ #COYS

Η ομάδα μάλιστα δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός και λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμα αναρωτήθηκε για την «ύποπτη» κίνηση στον λογαριασμό της.

Φυσικά, ασχολίαστο το όλο συμβάν δεν άφησε και ο ίδιος ο Πίτερ Κράουτς, ο οποίος αστειευόμενος είπε: «Είμαστε κοντά, αλλά ο Χάρι έχει το πλεονέκτημα, για μένα».

I think it’s a close one but Harry just edges it for me

— Peter Crouch (@petercrouch) December 30, 2019