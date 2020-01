Βάρντι, Άρνολντ, Ρούνεϊ στο challenge της δεκαετίας! (pics)

Μπορεί σήμερα στην Premier League να υπάρχει αγωνιστικη δράση, ωστόσο πριν κάποιοι από τους παίκτες πατήσουν γρασίδι για τη νέα δεκαετία, φρόντισαν να μοιραστούν με τον κόσμο φωτογραφίες από την αρχή της προηγούμενης...

Και εντάξει, επειδή για έναν τύπο όπως ο Ρούνεϊ που μεσουρανούσε τότε, δεν προκαλείται ιδιαίτερη έκπληξη να τον βλέπουμε να αγωνιστικά τότε και τώρα, ο Άγγλος φρόντισε να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία με την... εξέλιξη της οικογένειας του! Μέσα σε μια δεκαετία ο κορυφαίος φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέθεσε άλλα τρία μέλη στην οικογένεια του, την ώρα που το 2010 είχε μόλις ένα!

Να ευχηθούμε... διπλασιασμό μέχρι το 2030, Γουέιν;



Στην... πιτσιρικαρία του Νησιού ανήκει ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Ο δεξιός οπιισθοφύλακας των «κόκκινων» κατά πάσα πιθανότητα όταν αγωνιζόταν στις ακαδημίες της ομάδας του δεν πίστευε ότι μέσα σε 10 χρόνια θα γινόταν ο κορυφαίος μπακ στον κόσμο... Ωστόσο, δούλευε πάνω σε αυτό, ήταν στο γήπεδο και μοιράστηκε με το κοινό μια φωτογραφία του από τότε...

Ίδιο σουλούπι, ίδια φάτσα, απλά λίγο ψηλότερος και κατά τι... καλύτερος. Τουλάχιστον στις εκτελέσεις κόρνερ...

Happy new year everyone Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX — Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 30, 2019

Από τη μια να μην είσαι καν επαγγελματίας και να μην σε ξέρουν καλά-καλά στην ομάδα σου και, από την άλλη, να ανήκεις πλέον στους κορυφαίους σκόρες της Premier League...

Ο Χάρι Κέιν, μεγαλωμένος και γαλουχημένος στην Τότεναμ, κοινοποίησε φωτογραφία που είναι 15 χρονών και αγωνίζεται στα πιτσιρίκια των «σπιρουνιών», ωστόσο η συνέχεια είναι εντυπωσιακή... Συμμετοχή με την εθνική Αγγλίας, χρυσό παπούτσι με αυτήν, δις πρώτος σκόρερ στην Premier League και, φυσικά, σύζυγος και πατέρας...

Τι δεκαετία, Χάρι...

H ιστορία του είναι γνωστή... Δουλειά σε εργοστάσιο, αγώνες στο ερασιτεχνικό επίπεδο και γενικά... αφάνεια. Ως που μια ημέρα όλα άλλαξαν. Ο Τζέιμι Βάρντι συνάντησε τη Λέστερ, η Λέστερ έναν τύπο που δεν γεμίζει το μάτι για... φονιάς κι όμως... Έγινε η πιο παραγωγική «αλεπού» της ομάδας μόλις σε 8 χρόνια! Τα 124 γκολ του με τους «μπλε» είναι κάτι μοναδικό και ο ίδιος αισθάνεται ευγνώμων για ό, τι ζει εκεί, δεν άφησε την ομάδα το 2016 για χάρην της Άρσεναλ και δεν το μετανιώνει... Γιατί η Λέστερ ήταν η ομάδα που τον έβγαλε στην επιφάνεια και αυτός, της το ανταπέδωσε συμβάλλοντας τα μέγιστα στο... θαύμα του 2016.

Not bad at all, Jamie...

Τελευταίος στη λίστα που ξεχωρίσαμε είναι ο Αντί Ρόμπερτσον... Ο Σκωτσέζος είναι πάνω-κάτω μια περίπτωση παρόμοια με τον Τζέιμι Βάρτνι... Δούλευε για τα προς το ζην σε κάτι άσχετο του ποδοσφαίρου, το 2012 έγραφε στο Twitter του ότι χρειάζεται εργασία και ότι «η ζωή σε αυτή την ηλικία χωρίς χρήματα είναι σκουπίδια» ωστόσο η δουλειά του και η ζωή του δίνουν απλόχειρα ό, τι ποθεί... Πλέον, μια δεκαετία μετά από τα δύσκολα χρόνια είναι Πρωταθλητής Ευρώπης, Κόσμου και, όπως όλα δείχνουν, σύντομα και Αγγλίας!