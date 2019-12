Η εποχή του Τακούμι Μιναμίνο στην Λίβερπουλ ξεκινά και με την βούλα από την Πρωτοχρονιά του 2020 και οι Reds καλωσόρισαν ήδη στην ομάδα το πρώτο απόκτημα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 24χρονος Ιάπωνας εξτρέμ βρέθηκε στο προπονητήριο του Μέλγουντ, όπου και έλαβε την θερμή υποδοχή των προσεχώς συμπαικτών του, με τους Σαντιό Μανέ, Σερντάν Σακίρι και Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν να έχουν την πρώτη τους κουβέντα με τον πρώην παίκτη της Ζάλτσμπουργκ.

Όπως κατέγραψε και η κάμερα του επίσημου καναλιού της Λίβερπουλ, ο Μιναμίνο συνάντησε και τον νέο προπονητή του, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος καλωσόρισε με την σειρά του τον «Τάκι» στις τάξεις των Κόκκινων του Μέρσεϊσάιντ.

Δείτε το βίντεο:

First day at Melwood for @takumina0116 pic.twitter.com/UIJtPRId2i

— Liverpool FC (@LFC) December 31, 2019