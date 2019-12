Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ της Λίβερπουλ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της πατρίδας του μίλησε στον Πίτερ Κράουτς για την τηλεόραση της Amazon και παραδέχθηκε πως θα είχε απολυθεί εύκολα αν όσα έκανε στο Fantasy γίνονταν στην πραγματική ζωή και το ποδόσφαιρο.

Σε ερώτηση του παλαίμαχου επιθετικού αν παίρνει στην ομάδα του το... άλλο του μισό από τους «κόκκινους», ο Ρόμπερτσον απάντησε: «Όχι, δεν τον στηρίζω εκεί... Αν τον πάρω στην ομάδα θα χρειαστώ να βγάλω εμένα»!

"I would have been sacked if it was real!"@andrewrobertso5 isn't doing too well in @OfficialFPL this season #BOTN pic.twitter.com/wLRgeJpsuL

