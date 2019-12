Ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην προπονητής θα αλλάξει αριθμό και θα προσθέσει ακόμα ένα κεράκι στην τούρτα που θα σβήσει σήμερα, λίγο πριν σβήσει το 2019 και η τρέχουσα δεκαετία μαζί του και περάσει ο πλανήτης σε ό,τι καινούργιο έχει φροντίσει να προσφέρει το 2020.

Ο άνθρωπος των 1.500 αναμετρήσεων στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», των 13 πρωταθλημάτων, των συνολικά 38 τροπαίων, των 26 ετών στην ίδια δουλειά ως ένας από τους πιο ... τελευταίους των Μοϊκανών που άντεχαν στην πίεση και τον ανταγωνισμό του κορυφαίου επιπέδου, πλέον είναι... ένας οπαδός.

Έζησε πολλά στο γήπεδο, είδε το ποδόσφαιρο να τον επιβραβεύει για τις δεξιότητες και τις προσπάθειές του, μα πάνω απ' όλα, έκανε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πιστέψει σ' εκείνον ακόμα κι όταν ο ουρανός είχε γεμίσει κατάμαυρα σύννεφα και όλα οδηγούσαν στην απόλυση. Όλα, μέχρι εκείνο το Κύπελλο Αγγλίας το 1990...

Πέρασαν από τα χέρια του... γενιές ποδοσφαιριστών, με κορυφαία όλων φυσικά εκείνη του '92. Την περίφημη Τάξη από την οποία αναδείχθηκαν οι Μπέκαμ, Σκόουλς, Γκιγκς, Μπατ και τα αδέρφια Νέβιλ. Έριξε τη Λίβερπουλ από τον... γαμ$@$@@%@ θρόνο της, φτάνοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 20 πρωταθλήματα. Εν έτει 2020 (σε λίγες ώρες), βλέπει τους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ για μια δική τους κυριαρχία στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τους καιρούς να έχουν αλλάξει και τους «κόκκινους διαβόλους» να βρίσκονται πολύ μακριά από το επίπεδο που απαιτείται για να μπορούν να θεωρηθούν διεκδικητές της κορυφής.

Ο Σερ Άλεξ αντιλαμβάνεται πως είναι λογικό να έχουν αλλάξει οι εποχές. Αντιλαμβάνεται επίσης πως μετά από εκείνον επικρατεί... χάος σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στην άκρη του πάγκου της αγαπημένης του ομάδας. Εκείνος παραδέχεται πως εκτίμησε λάθος την κατάσταση με τον Ντέιβιντ Μόγιες, τον οποίο και επέλεξε για να τον αντικαταστήσει πίσω στο 2013. Ακολούθησαν οι Φαν Χάαλ, Μουρίνιο και τώρα ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που είναι από τα πιο αγαπημένα του ποδοσφαιρικά παιδιά. Ο Νορβηγός κάνει ό,τι μπορεί δεδομένων των συνθηκών, υπάρχουν στιγμές όπως η πρόσφατη στο Etihad που χάρισε στον Φέργκιουσον πλατιά χαμόγελα με τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Σίτι, υπάρχουν όμως και στιγμές που για αρκετό καιρό η ηρεμία και τα θετικά αποτελέσματα απουσιάζουν παντελώς από την καθημερινότητα του κλαμπ και όσων το περιβάλλουν...

Στην... αυτοκρατορία που έχτισε στο Μάντσεστερ, πανηγύρισε 13 πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 2 Champions League, 4 League Cups, 10 Community Shields, 1 Super Cup Ευρώπης, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και σύνολο 895 νικών. Το όνομά του μνημονεύεται από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ έξι χρόνια μετά την απόσυρσή του. Και πολύ περισσότερο, όλοι χαίρονται να τον βλέπουν γερό και δυνατό στα πόδια του, στα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ» και των γηπέδων που συνηθίζει να επισκέπτεται, έχοντας προκαλέσει πίσω στο 2018 τεράστια αγωνία σε όλους με τη μεγάλη περιπέτεια της υγείας του.

Ακόμα κι αν το ποδόσφαιρο ήταν η ζωή του, το άφησε βάζοντας την ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Όταν τον χρειαζόταν η σύζυγός του μετά τον χαμό της αδερφής της, υποσχέθηκε ότι πλέον θα τη φροντίσει και θα είναι πάντοτε δίπλα της, γι' αυτό και αποχώρησε από τους πάγκους. Δεν αποχωρίστηκε, όμως, ποτέ, την αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το άθλημα το οποίο πλέον απολαμβάνει από την κερκίδα.

Μια και μοναδική κουβέντα του Ράιαν Γκιγκς για τον Σερ Άλεξ, αποτυπώνει την επίδραση της προσωπικότητας του Σκωτσέζου κόουτς στ' αποδυτήρια της ομάδας. «Είχε τύχει να με πάρει τηλέφωνο μετά από προπόνηση και αγχώθηκα σαν να ήμουν παιδί και θα άκουγα παρατηρήσεις για λάθη που είχα κάνει...». Σεβασμός και «φόβος» μαζί...

Χαρούμενα 78α γενέθλια, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον...

Happy 78th Birthday to Sir Alex Ferguson. In 26 years he built a empire. 38 trophies in total, including 13 Premier League titles, 5 FA Cups and 2 UEFA Champions Leagues. The undisputed greatest of all time. Thank you for everything! #MUFC pic.twitter.com/MTUAlIKsCF

