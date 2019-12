Ο captain των «λύκων» ήταν σαφής και ξεκάθαρος αναφορικά με τα συναισθήματά του για το πιο σύγχρονο μέτρο της τεχνολογίας που έχει εφαρμοστεί ποτέ στο ποδόσφαιρο και το μπάχαλο που έχει προκαλέσει έπειτα από τις συνεχείς ακυρώσεις των γκολ για οφσάιντ... χιλιοστών και όλες τις αποφάσεις που ανατρέπονται και «σκοτώνουν» τις εντυπωσιακές στιγμές στο άθλημα.

«Για εμένα δεν λειτουργεί... Εμείς στη Γουλβς το βιώσαμε και απέναντι στη Σίτι και απέναντι στη Λίβερπουλ και μπορεί ο κόσμος να πει ότι ακόμα και αυτό το λίγο ήταν δίκαιο, αλλά εμείς είμαστε οι ποδοσφαιριστές που το ζούμε μέσα στο γήπεδο...» είπε αρχικά ο Κόνορ Κόουντι και συνέχισε:

«Παραπονέθηκα για το χέρι του Φαν Ντάικ και μου απάντησαν ότι ήταν πολύ μακριά. Ναι, αλλά αυτός κάνει τη μπαλιά για το γκολ. Και εννοείται πως είναι κορυφαίος παίκτης και η μπαλιά του τρομερή... Μίλησα αρκετά και με τον Άντι Τέιλορ που είναι πραγματικά πολύ ωραίος τύπος και είναι ωραίο να του μιλάς, αλλά δεν μου απαντούσε. Στο γκολ τον ρωτούσα αν είναι οφσάιντ, μου έλεγε πως δεν ήξερε και πως το τσέκαραν. Τον ξαναρώτησα πόσο οφσάιντ είναι και πάλι μου έλεγε ότι δεν ήξερε να μου απαντήσει...

Ο κόσμος φωνάζει συνέχεια, δεν του αρέσει, επηρεάζει το άθλημα και εμάς τους ποδοσφαιριστές δεν μας ρώτησε κανείς και απλά μας το παρουσίασαν στην αρχή της σεζόν αλλά και πάλι όλοι μπερδευόμαστε. Και στην Premier League έχουν αρχίσει να θεωρούνται πολύ συχνά οφσάιντ οι... μασχάλες πλέον».

Wolves captain Connor Coady absolutely nails it talking about VAR. Feel the players need to start calling out referees like this. Coady does it respectfully but still incredibly critical of the ridiculous VAR decisions vs LiVARpool. #WWFC pic.twitter.com/13wLIxe8C3

— Ali (@alimohddshahid) December 30, 2019