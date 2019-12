Ο Τζέραρντ προτιμά Μέσι από Ρονάλντο και μισεί... το ίδιο Γιουνάιτεντ-Έβερτον (vid)

Όταν κάθονται σε τραπέζι ανάκρισης οι Στίβεν Τζέραρντ και Πίτερ Κράουτς, ξέρεις ότι θα επακολουθήσει... γλέντι. Οι πρώην συμπαίκτες πήραν μέρος σε παίχνίδι γρήγορων ερωτοαπαντήσεων, με τον πανύψηλο φορ σε ρόλο... ανακριτή και τον τεχνικό της Ρέιντζερς να καλείται να αντιμετωπίσει ορισμένα δύσκολα διλήμματα.

Για αρχή, ο «Stevie» απάντησε αστραπιαία στο «Μέσι ή Ρονάλντο», δηλώνοντας χωρίς δεύτερη σκέψη την προτίμηση του στον Αργεντίνο άσο.

Τα πράγματα έγιναν πιο ζόρικα όταν κλήθηκε να δηλώσει ποια ομάδα θα ήθελε να νικήσει πιο πολύ από τις Γιουνάιτεντ ή Έβερτον, με τον Άγγλο πρώην μέσο της Λίβερπουλ να παρομοιάζει το σκληρό δίλημμα με... ποια από τις αδερφές Καρντάσιαν θα προτιμούσε.

«Είναι δύσκολο. Γιουνάιτεντ ή Έβερτον; Τις μισώ και τις δύο τόσο πολύ» ανέφερε συγκεκριμένα ο 39χρονος τεχνικός, ξεκαρδίζοντας τον Κράουτς και τους χιλιάδες φανς στο Twitter.

Δείτε το βίντεο:

Messi or Ronaldo?

Everton or Man Utd?

Steven Gerrard answered these tough @PeterCrouch questions very well #BOTN pic.twitter.com/jwlVukTg3z

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 30, 2019