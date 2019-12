Αγουέρο: Βγήκε αλλαγή και ξαναμπήκε για να πανηγυρίσει το γκολ του Ντε Μπρόινε! (vid)

Η ήττα από την Γουλβς ήταν μόνο ένα διάλειμμα στην πορεία της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα.

Οι «πολίτες» επικράτησαν με 2-0 της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ μέσα στο Etihad και διατηρήθηκαν στο -1 από την δεύτερη Λέστερ.

Ο Αγουέρο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 52ο λεπτό με δυνατό σουτ και, αφήνοντας την ομάδα του με το προβάδισμα, πέρασε εκτός στο 81ο λεπτό για να μπει στη θέση του ο Φόντεν.

Ένα μόλις λεπτό αργότερα, ο Ντε Μπρόινε σκοράρει για το 2-0. Το γκολ μπαίνει στα δίχτυα δίπλα από τα οποία βρισκόταν ο Αγουέρο και, στην... φούρια του να το πανηγυρίσει, μπήκε ξανά μες τον αγωνιστικό χώρο κι έγινε «ένα» με τους συμπαίκτες του.

Δείτε το βίντεο που κοινοποίησε στο Twitter η Μάντσεστερ Σίτι:

When you're subbed-off but the boys bag a goal!

@aguerosergiokun

#ManCity pic.twitter.com/4buG5FMoCF

— Manchester City (@ManCity) December 30, 2019