Ταρίκ Λάμπτεϊ: Ο μικρός που διάλεξε... διπλό «Έμιρεϊτς» αντί για διακοπές! (vid)

Ο Λάμπτεϊ είναι γεννημένος στις 30 του Σεπτέμβρη του 2000. Διεθνής με τα μικρά κλιμάκια της Αγγλίας, ωστόσο, σύντομα θα έρθει η μέρα που θα πρέπει να επιλέξει αν θα αγωνιστεί στα «τρία λιοντάρια» ή στην εθνική ομάδα της Γκάνας, λόγω της καταγωγής του. Δεν είχε παίξει ποτέ με την πρώτη ομάδα της Τσέλσι. Είναι από τους διακριθέντες στις προσπάθειες του τμήματος κ-23 του συλλόγου.

Αυτό τον καιρό, είχε εξασφαλίσει άδεια για να ξεκουραστεί και να χαρεί τις γιορτές με την οικογένειά του, όμως, ο Φρανκ Λάμπαρντ τον κάλεσε στις προπονήσεις λόγω και του φορτωμένου προγράμματος με τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων της Premier League.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο «Έμιρεϊτς», το απόγευμα της Κυριακής, στο δεύτερο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου μέσα σε μια εβδομάδα μετά την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Τότεναμ, ο Ταρίκ Λάμπτεϊ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Φικάγιο Τομόρι. Και ο μικρός, όχι μόνο δεν ήταν ψαρωμένος, αλλά ήταν απόλυτα σοβαρός και πειθαρχημένος στις κινήσεις και τις ευθύνες που είχε στο χώρο δράσης του!

Έφτασε να έχει 100% επιτυχία στις μεταβιβάσεις, πέτυχε κάθε μαρκάρισμα που έκανε στους αντιπάλους του σε momentum όπου η Άρσεναλ δεν μπορούσε να επιτεθεί και αντιμετώπιζε ασφυκτική πίεση γύρω από τα καρέ της, ενώ, κέρδισε και το 75% των μονομαχιών στις οποίες συμμετείχε!

Μάλιστα, θα μπορούσε να έχει κάνει την πρώτη του ασίστ στην Premier League με εξαιρετική κίνηση από δεξιά και κάθετη μπαλιά προς τον Τάμι Άμπραχαμ που στο πλασέ που επιχείρησε είδε τον Νταβίντ Λουίζ να του βάζει την τελευταία στιγμή κόντρα στη μπάλα.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ θέλησε ν' απονείμει δημόσια τα εύσημα στους βοηθούς του, Τζόντι Μόρις και Τζο Έντουαρντς που τον έπεισαν να δει τον μικρό και να τον εμπιστευθεί, με τον Ταρί Λάμπτεϊ ν' αποτελεί μια αξιόλογη επιλογή για τα άκρα της άμυνας παίζοντας ως φουλ μπακ, μετά τους Αθπιλικουέτα, Ρις Τζέιμς και Μάρκος Αλόνσο. «Έδωσε άλλη διάσταση στις προπονήσεις μας τις τελευταίες μέρες» είπε ο κόουτς των «μπλε» για τον 19χρονο αμυντικό.

Lampard acknowledging, crediting Jody Morris for Tariq Lamptey’s debut today during a London Derby versus Arsenal @ Emirates

Αυτός, παίρνοντας τη θέση του δεξιά στην τριάδα της άμυνας με την οποία παρουσιάστηκε η Τσέλσι στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, έγινε ο 7ος νεαρός από τα τμήματα υποδομής του κλαμπ που παίρνει χρόνο στην πρώτη ομάδα από το καλοκαίρι και μετά, υπό τις οδηγίες του «Φράνκι»! Οι υπόλοιποι είναι οι Τίνο Ανγιορίν, Μαρκ Γκουεχί, Ρις Τζέις, Μέισον Μάουντ, Ίαν Μάατσεν και Μπίλι Γκίλμουρ.

Το συμβόλαιο του Λάμπτεϊ με τους «μπλε» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2020 και έχει ήδη γίνει η εισήγηγη για την ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή, στο γενικότερο πλαίσιο με το οποίο ο Λάμπαρντ προσπαθεί να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος σε ό,τι αφορά νεαρούς παίκτες. Έχει καταφέρει να πείσει όσους πραγματικά ήθελε και φυσικά ν' ανανεώσει τα συμβόλαια των Χάντσον – Οντόι και Λόφτους – Τσικ και θέλει να δει να γίνεται το ίδιο και με τον 19χρονο αμυντικό που έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League και είναι κατάλληλος να στηρίξει περισσότερο το πρότζεκτ που βρίσκεται σε εφαρμογή στην Τσέλσι από τη φετινή σεζόν.

Από το τμήμα κ-7, όταν και πρωτοπήγε στους «μπλε» για να ξεκινήσει την πορεία του στο ποδόσφαιρο, έφτασε να βιώσει την πρώτη εμφάνιση στο κορυφαίο επίπεδο, τη συνεισφορά στο come-back απέναντι στην Άρσεναλ και τους πανηγυρισμούς μπροστά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων με τον Λάμπαρντ στο πλευρό του.

Ο Λάμπτεϊ θα κρατήσει ό,τι έζησε, θα επενδύσει πάνω σε αυτό και θα συνεχίσει την πορεία του, ως ακόμα ένα προϊόν της Τσέλσι που εκμεταλλεύτηκε την καλοκαιρινή απαγόρευση μεταγραφών και τη φιλοσοφία του ανθρώπου που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου για μια νέα εποχή στο λονδρέζικο κλαμπ...

Frank Lampard lives for celebrating at an away end! #ARSCHE pic.twitter.com/5vA9NXnD7z

