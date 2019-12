Ο κόουτς των «μπλε», το... έζησε, όπως το έκανε και στο Tottenham Hotspur Stadium την περασμένη εβδομάδα.

Έχοντας ξεσπάσει και βγάλει την έντασή του στο δεύτερο γκολ της ομάδας του από τον Τάμι Άμπραχαμ, ο «Φράνκι» πήγε μαζί με τους ποδοσφαιριστές του μπροστά στους οπαδούς της Τσέλσι και γιόρτασαν όλοι μαζί τον θετικό τρόπο με τον οποίο έκλεισαν το 2019.

Frank Lampard lives for celebrating at an away end! #ARSCHE pic.twitter.com/5vA9NXnD7z

