Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ολοκλήρωσε το 2019 μονάχα με μια ήττα στην Premier League και μάλιστα τον Ιανουάριο του έτους που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 48 ώρες!

Με την κατάκτηση του Champions League, του ευρωπαϊκού Super Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με το κυνήγι της Σίτι στο φινάλε της περασμένης σεζόν και τη διαφορά που έχει χτίσει από Δεκέμβρη μήνα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Λίβερπουλ αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα για το έτος, στην τελετή απονομής των Globe Soccer Awards από τη Marca, στο Ντουμπάι.

Congratulations to LIVERPOOL FC , the winner of the BEST CLUB OF THE YEAR Award#liverpool #globesoccer #YNWA #LFC @LFC pic.twitter.com/2eylBSVY0x

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019