Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την επιστροφή Μόγιες (pic)

Το διαζύγιο της Γουέστ Χαμ με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι έμοιαζε προδικασμένο εδώ και καιρό στο Λονδίνο και επιβεβαιώθηκε μετά την νέα ήττα από τη Λέστερ, που άφησε τους Χάμερς στο -1 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αυτό που έμενε να απαντηθεί ήταν το όνομα του αντικαταστάτη του και εν τέλει ήταν γνώριμο.

Ο Ντέιβιντ Μόγιες νίκησε στην κούρσα υποψηφίων τον Σαμ Αλαρντάις και είναι ο νέος προπονητής των Σφυριών, επιστρέφοντας στην προπονητική και τον ίδιο σύλλογο μετά από μιάμιση σεζόν, όση και η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε.

Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει τους Λονδρέζους για ένα εξάμηνο τη σεζόν 2017/18 μετά την αποχώρηση του Σλάβεν Μπίλιτς και προτού κάνει το διάλειμμα του από την πολυετή θητεία του στους αγγλικούς πάγκους.



We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE

— West Ham United (@WestHam) December 29, 2019