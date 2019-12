Λίβερπουλ: Για τις 29 Ιανουαρίου ορίστηκε το παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ (pic & vid)

Γουέστ Χαμ και Λίβερπουλ θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα των «κόκκινων» τις ημέρες διεξαγωγής των παιχνιδιών με Φλαμένγκο, Μόντερεϊ (για το Μουντιάλ Συλλόγων) και με την Άστον Βίλα (League Cup) ήταν έτσι κι αλλιώς πιεσμένο και αναγκαστικά, «κατέβηκε» στο παιχνίδι του Κυπέλλου με την ομάδα Κ-23, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 5-0 και να αποκλειστεί.

Ωστόσο, επειδή κάτι τέτοιο στο πρωτάθλημα δεν ήταν δυνατόν να συμβεί, η αναμέτρηση με την Γουέστ Χαμ που ήταν ορισμένη για το σαββατοκύριακο όταν η Λίβερπουλ έπαιζε στον τελικό της FIFA με την Φλαμένγκο, αναβλήθηκε επ'αόριστον.

Το πρωί της Κυριακής όμως η Premier League όρισε το παιχνίδι και η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις 21:45 (ώρα Ελλάδος). Σημειώνεται ότι η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί την Λίβερπουλ στο Λονδίνο και αναμένεται οι γηπεδούχοι να έχουν νέο προπονητή στον πάγκο τους καθώς μόλις χθες απέλυσαν τον Μάνουελ Πελεγκρίνι.

Τα «σφυριά» υπό τις οδηγίες του Χιλιανού είχαν τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών στην Premier League σε εντός έδρας παιχνίδια καθώς σε 10 ματς κατάφεραν να μαζέψουν μόλις 7 βαθμούς (δύο νίκες, μια ισοπαλία και έξι ήττες), ενώ παράλληλα είχαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2006.

Αυτό το κακό σερί και το... καταραμένο timing πλέον σπάει και με νέο προφίλ, νέες ελπίδες και, κατά πάσα πιθανότητα, νέο προπονητή στον πάγκο, θα προσπαθήσει να «κόψει» βαθμούς από την αήττητη και πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

7 - Under Manuel Pellegrini this season, West Ham have won fewer points at home than any other side in the Premier League (W2 D1 L6); the Hammers have also lost four consecutive home Premier League games for the first time since January 2006. Hammered. pic.twitter.com/zdJyjOGnyo

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019