Κάρλο Αντσελότι: Πέμπτος γρηγορότερος... 50άρης στην ιστορία της Premier League! (pic & vid)

Μετά την Μπέρνλι και η Νιούκαστλ έπεσε θύμα των ορέξεων των Μπλε του Μέρσεϊσαϊντ.

Η Έβερτον υπό τον Κάρλο Αντσελότι μετράει δύο νίκες σε ισάρριθμα παιχνίδια, βρίκσεται στην 10η θέση της βαθμολογίας καθώς «έπιασε» τους «ανθρακωρύχους» και πλέον απέχει μόλις έξι βαθμούς από την πέμπτη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ιταλός προπονητής, μετά τη χθεσινή νίκη της ομάδας του έφτασε τα 50 «τρίποντα» στην Premier League και μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ προπονητών της κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, έγινε ο πέμπτος πιο γρήγορος τεχνικός που κερδίζει 50 ματς στο Νησί, καθώς το κατόρθωσε μετά από 78 παιχνίδια, μόλις τρία περισσότερα από τον τέταρτο Μάνουελ Πελεγκίνι που το έκανε σε 75.

Ανεβαίνοντας στην σχετική λίστα, βρίσκεται ο Αντόνιο Κόντε που το κατόθωσε σε 75, ενώ οι δύο κορυφαίοι είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα (69) και στην κορωνίδα βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο που μόλις 13 ματς του στάθηκαν εμπόδιο από το να κάνει το... απόλυτο 50/50.

50 - Carlo Ancelotti recorded his 50th win in his 78th Premier League match – making him the fifth fastest manager to reach this milestone in the competition. Nifty. pic.twitter.com/rdyx6Shuz4

— OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019