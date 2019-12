Βρήκε τον... δάσκαλο του ο Πεπ Γκουαρδιόλα (pic & vids)

Δύο αναμετρήσεις μέσα στην σεζόν, δύο ήττες.

Οι «πολίτες» δεν έχουν καταφέρει να πάρουν αποτέλεσμα κόντρα στην Γουλβς, ηττήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής με 3-2 και στο Molinaux Stadium, μετά από το χαμένο παιχνίδι του πρώτου γύρου με 2-0 στο Etihad Stadium και πλέον, ο προπονητής των «λύκων» έχει γίνει... εφιαλτης στον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συγκεκριμένα, ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είναι ο μόνος εκ των 35 τεχνικών που έχει αντιμετωπίσει ο Καταλανός 5 (και πλέον) φορές στην καριέρα του έχοντας απέναντι του μόλις 20% νικών!

Σε πέντε παιχνίδια, οι δύο ομάδες έχουν έρθει μια φορά ισόπαλες ενώ μια νίκη έχει η Μάντσεστερ Σίτι και δύο τρίποντα έχει αποσπάσει η Γουλβς. Αυτά, σε επίπεδο Premier League.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στο League Cup το 2017, όταν ακόμα οι «λύκοι» αγωνίζονταν στην Championship, η αναμέτρηση σε κανονική διάρκεια και παράταση ήταν χωρίς σκορ, ενώ τελικά οι «γαλάζιοι» έφυγαν με την πρόκριση καθώς επικράτησαν με 4-1 στα πέναλτι.

Θυμηθείτε μερικές από τις αναμετρήσεις:

20% - Among the 35 managers that Pep Guardiola has faced at least five times in his managerial career, his lowest win ratio is against Nuno Espirito Santo (20% - 1 win in 5 games). Nemesis. #WOLMCI pic.twitter.com/ape4IS1UUa

— OptaJoe (@OptaJoe) December 27, 2019