Γουλβς - Μάντσεστερ Σίτι: Οπαδοί πέταξαν αντικείμενο στον Στέρλινγκ (pic)

Στη νίκη της Γουλβς επί της Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Παρασκευής με 3-2, σημειώθηκε ένα περιστατικό που, δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει φέτος.

Οπαδοί των γηπεδούχων, μόλις ο διαιτητής της αναμέτρησης Μάρτιν Άτκινσον έδειξε το σημείο του πέναλτι για τους φιλοξενούμενους έπειτα από την παρέμβαση του VAR, πέταξαν αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες της Σίτι το αντελήφθησαν και το μάζεψαν, ώστε να το δώσουν στον διαιτητή της αναμέτρησης ως αποδεικτικό στοιχείο. Εκείνος το παρέδωσε στον τέταρτο διαιτητή με σκοπό να καταγραφεί και επίσημα το σκηνικό και να αναφερθεί στην ομοσπονδία, όπως και έγινε.

Πλέον, αναμένεται να διεξαχθεί η απαραίτητη έρευνα και να βρεθεί ο δράστης προκειμένου να του επιβληθεί και η κατάλληλη τιμωρία.



Υπενθυμίζεται, ότι και στο ντέρμπι του Μάντσεστερ πριν μερικές εβδομάδες, ο παίκτης της Γιουνάιτεντ, Φρεντ, είχε γίνει στόχος οπαδών με ρίψη αντικειμένων από φίλους της Σίτι και οι «πολίτες» με ανακοίνωση τους είχαν τονίσει ότι δεν πρόκειται να επιδείξουν ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά, ενώ ο ένοχος πέρασε την διαδικασία του αυτοφώρου.

Δείτε τον διαιτητή της αναμέτρησης να δίνει το αντικείμενο στον 4ο:



Referee Matin Atkinson (left) hands over an object thrown onto the pitch after Sterling's goal pic.twitter.com/nCq76YKyCR

— Lilian Chan (@bestgug) December 27, 2019