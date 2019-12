Πεπ: «Πλέον το μυαλό μας στη δεύτερη θέση και τη Λέστερ...» (vid)

Οι «πολίτες» υπέστησαν μεγάλο κάζο έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς με τη Γουλβς στο «Μολινό», αφού, παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα από το 12ο λεπτό, είχαν προηγηθεί με δύο γκολ μέχρι το 50' και οι «λύκοι» άρχισαν να... δαγκώνουν για να φτάσουν στο τελικό 3-2!

«Πρέπει πλέον να σκεφτόμαστε τη Λέστερ... Πρέπει να φροντίσουμε να ανακτήσουμε τη δεύτερη θέση. Εγώ ξέρω την ποιότητα της ομάδας μου αλλά αυτή τη στιγμή έτσι έχουν έρθει τα πράγματα» είπε ο Γκουαρδιόλα λίγο μετά το ματς με τη Γουλβς το βράδυ της Παρασκευής.

"We have to think about Leicester"

Pep says the title race is over, and he's only thinking about second place pic.twitter.com/eHk9mf3hNX

