Κόντρα στη Λέστερ η Λίβερπουλ είχε στην 18μελή αποστολή της μόλις δύο κεντρικούς αμυντικούς.

Αυτοί ήταν οι βασικοί Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Τζο Γκόμεζ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα απυυσιών στην οπισθοφθλακή, με τους Ντέγιαν Λόβρεν και Τζόελ Ματίπ να μην είναι διαθέσιμοι, ενώ ο Γερμανός φαίνεται πως κρίνει ανέτοιμους για... μεγάλα παιχνίδια τους Βαν Ντε Μπεργκ και Χούβερ.

Έτσι, οι «κόκκινοι» συμφώνησαν με την ομάδα της Bundesliga 2 Στουτγκάρδη, στην οποία είχαν στείλει τον Νατ Φίλιπς ως δανεικό, να επιστρέψει ο παίκτης την πρώτη Ιανουαρίου προκειμενου να τεθεί στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ ενόψει της... γεμάτης συνέχειας με Premier League, Champions League και FA Cup.

Ο 22χρονος έχει αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια με την φανέλα των Γερμανών και πρόκειται για δεξιοπόδαρο παίκτη που αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και θα είναι κιόλας διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στην Έβερτον για το FA Cup στις 5 Ιανουαρίου.

We have reached an agreement with Stuttgart for Nat Phillips to return from his loan spell in January.

Phillips will return at the beginning of next month and be eligible for Reds matches, starting with the FA Cup tie against Everton.

— Liverpool FC (@LFC) December 27, 2019