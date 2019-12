Ο... πιστός στρατιώτης των «κόκκινων» έχει πλέον κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το χιούμορ του και τη διάθεση να βρίσκει κάτι αστείο στα πάντα, όταν φυσικά το επιτρέπει η κάθε περίσταση.

Έτσι, μια πανηγυρική φωτογραφία από το 4-0 επί της Λέστερ δεν θα μπορούσε να του ξεφύγει. Η αγκαλιά του με τους Χέντερσον και Βαϊνάλντουμ και η έκφρασή τους, του έδωσε την ιδέα και έγραψε:

«Όταν το παιδί του kung-fu αργεί για να τραγουδήσει κι αυτός τα κάλαντα...». Φυσικά στο background ο Φιρμίνο με τη συνηθισμένη του κλωτσιά στον αέρα, πανηγυρίζει μόνος του προτού τους φτάσει...

When the Kung-fu kid is late for carol singing... #ohcomeallyefaithful #fridayfeeling pic.twitter.com/qiZkCZBA08

