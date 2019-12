Είναι μονάχα 21 ετών. Είναι Πρωταθλητής Ευρώπης. Εδώ και λίγες μέρες, είναι και Παγκόσμιος Κυπελλούχος σε επίπεδο συλλόγων. Από το βράδυ της Πέμπτης, μετά και την Boxing Day του 2019, είναι ο μοναδικός που έχει στον λογαριασμό του 20 ασίστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα από την έναρξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου. Είχε 12 στην περασμένη σεζόν και έχει ήδη άλλες 8 φέτος, φτάνοντας στον Δεκέμβριο.

Απέναντι στη Λέστερ στο King Power Stadium, έκανε τα πάντα. Πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την κόκκινη φανέλα και η ομάδα του Κλοπ έκανε ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της, δεδομένων των συνθηκών και του αντιπάλου, από τη στιγμή που έπαιζε με τη 2η ομάδα της βαθμολογίας.

Το τελικό 4-0 φανερώνει στον απόλυτο βαθμό αυτό που τόνισε ο Τιερί Ανρί στην τηλεόραση της Amazon με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στις «αλεπούδες», σχολιάζοντας πως: «Η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε αποστολή. Αυτή η αποστολή είναι η κατάκτηση του τίτλου. Δεν σταματάει πουθενά. Θα σταματήσει μονάχα στο φινάλε της 38ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, όταν ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα».

Οι «κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ έφτασαν στο +13 στην κορυφή της Premier League μετά από 18 παιχνίδια και ο Αλεξάντερ – Άρνολντ είναι από τους πιο σταθερούς και συνεπείς πρωταγωνιστές της ομάδας του. Αποτελώντας τους... Διόσκουρους της Λίβερπουλ μαζί με τον Άντι Ρόμπερτσον και αλλάζοντας μακρινές μπαλιές από τη μια προς την άλλη πλευρά με την ευκολία που θα το έκαναν ποδοσφαιριστές σε απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον, ο Άρνολντ έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο δεξί μπακ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στα 21 του χρόνια, ενώ θα μπορούσε να έχει δώσει απλά αφορμές για να θεωρήσει κάποιος ότι του αξίζουν ευκαιρίες και ότι έχει ακόμα να δουλέψει πάνω σε πολλά κομμάτια για να βελτιωθεί και να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο της Premier, ο Άγγλος φουλ μπακ προκαλεί... παράκρουση με την ποιότητά του!

Από τον περασμένο Ιούνιο είναι Πρωταθλητής Ευρώπης σε back-to-back τελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μαθαίνοντας από την ήττα στο Κίεβο από τη Ρεάλ και παίρνοντας το... καλό μετάλλιο στον τελικό με την Ατλέτικο στην Ιβηρική χερσόνησο. Έπειτα, κατέκτησε και το Super Cup Ευρώπης στο ματς της Κωνσταντινούπολης απέναντι στην Τσέλσι και πλέον έχει να επιδεικνύει στο βιογραφικό του πως στέφθηκε και Παγκόσμιος Κυπελλούχος Συλλόγων στην πρόταση διοργάνωση του Κατάρ.

31': TAA assist

74': TAA assist

78': TAA goal

At 21 years old, Trent Alexander-Arnold is already a sensational footballer. pic.twitter.com/DqQL5kjEGJ

