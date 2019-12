Όταν η Άρσεναλ απέρριπτε τον Φαν Ντάικ ως... αδιάφορο! (vid)

Πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν η ιστορία της Premier League...

Προφανώς τα υποθετικά σενάρια δεν είναι αυτά που καταγράφουν την εξέλιξη μιας πραγματικότητας και την διαμόρφωση μιας κατάστασης, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το "αν" έχει ενδιαφέρον.

Σαν σήμερα το 2017 (27/12) η Λίβερπουλ ανακοίνωνε την απόκτηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ από την Σαουθάμπτον έναντι 85.000.000€ και ο Τζον Κόλινς, βοηθός προπονητής στον Ρόνι Ντέιλα στην Σέλτικ το 2015, όταν ο Ολλανδός αγωνιζόταν τότε εκεί, αποκάλυψε το πόσο κοντά στην Άρσεναλ είχε φτάσει ο διεθνής άσσος.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ είχε την ευκαιρία να αποκτήσει τον Φαν Ντάικ έναντι μόλις 15.000.000€ το καλοκαίρι του 2015 με τον Αλσατό τεχνικό να έχει εκφράσει μάλιστα το ενδιαφέρον του για την περίπτωσή του.

Αυτός που «χάλασε» την μεταγραφή ήταν ο σκάουτερ Στιβ Ρόουλι που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του παίκτη, καθώς εισηγήθηκε πως ο Ολλανδός είναι πολύ «αδιάφορος».

Παράλληλα, ο Κόλινς προσέθεσε : «Μπορεί να βγάζει μια αδιαφορία στο παιχνίδι του, ωστόσο έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Ισορροπία, δύναμη, μεταβιβάσεις, καλό ρυθμό... Είναι και φοβερός στον αέρα. Είναι πολύ ποιοτικός παίκτης. Μάλιστα, τον είχαμε προτείνει και στον βοηθό του Μπρένταν Ρότζερς στη Λίβερπουλ τον Γκάρι Μακάλιστερ, ωστόσο δεν πίστευε ότι είναι καλύτερος από εκείνους που είχε τότε στο ρόστερ του (σ.σ. Λόβρεν, Σακό, Τουρέ, Σκρτελ)».

The inside story on how @Arsenal turned down the chance to sign Virgil van Dijk from @CelticFC. #beINPL #LFC #AFC #CelticFC pic.twitter.com/VPJZa84kuQ

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 22, 2018