Μαζί με τους Μαρσιάλ και Γκρίνγουντ, ο Ράσφορντ πρωταγωνίστησε στο πολύ καλό παιχνίδι που έκανε η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ απέναντι στη Νιούκαστλ στην Boxing Day.

Οι «καρακάξες» προηγήθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ», όμως, οι «κόκκινοι διάβολοι» έφεραν τούμπα το ματς από το πρώτο μέρος και έφτασαν στο τελικό 4-1.

Ο Ράσφορντ ήταν εκείνος που στο 41ο λεπτό έδωσε αέρα δυο τερμάτων στη Γιουνάιτεντ πριν την ανάπαυλα, έφτασε στα 11 τέρματα στο πρωτάθλημα για φέτος και ήδη έχει ξεπεράσει από Δεκέμβρη τις επιδόσεις του στην Premier League όσες σεζόν έχει αγωνιστεί μέχρι και αυτή τη στιγμή στην κορυφαία ευρωπαϊκή Λίγκα!

Μάλιστα, ο ίδιος φρόντισε να αστειευθεί μέσω social media με φωτογραφία στην οποία παίρνει την κεφαλιά για το γκολ και έγραψε πως θα προσπαθήσει να φτάσει το άλμα του στα επίπεδα του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Not quite @Cristiano jumping levels yet but working on it pic.twitter.com/ggascWaONb

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 26, 2019