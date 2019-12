Αλεξάντερ - Άρνολντ: Πανηγύρισε σαν τον Μπαπέ και... έστειλε το μήνυμά του (pic & vid)

Ο 21χρονος δεξιός φουλ μπακ αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο στη θέση του.

Ο Αλεξάντερ - Άρνολντ είναι πραγματικά ένας ποδοσφαιριστής τόσο αποτελεσματικός, σοβαρός και συνεπής στο παιχνίδι του που η ηλικία του κάνει τον οποιονδήποτε να μη μπορεί να διανοηθεί όσα βλέπει από εκείνον στον αγωνιστικό χώρο.

Απέναντι στη Λέστερ, είχε δυο ασίστ, έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα με υπέροχο γκολ και θέλησε με τον πανηγυρισμό του να δείξει πως «ό,τι μπορεί ο Μπαπέ, το μπορώ κι εγώ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε!

@trentaa98 knew what he was doing pic.twitter.com/KSinqziqeb

