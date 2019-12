Λίβερπουλ: Απίστευτο σερί σε Boxing Day

Χριστούγεννα και Λίβερπουλ πάνε μαζί την τελευταία πενταετία, με τους «κόκκινους» μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από το Λέστερ και το 4-0 επί των «αλεπούδων» να έχουν δημιουργήσει ένα απίθανο σερί σε Boxing Day. Συγκεκριμένα μετράνε πέντε συνεχόμενες νίκες, ενώ το ακόμα πιο απίστευτο είναι πως τα γκολ είναι 15-0.

5 - Liverpool have won five consecutive Boxing Day matches for the first time in their league history, winning those games by an aggregate scoreline of 15-0. Glorious. #LEILIV pic.twitter.com/qw8mMsMfkQ

— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2019