Ο Πορτογάλος τεχνικός της Τότεναμ μίλησε στην κάμερα της Amazon, η οποία έχει εξασφαλίσει όλο το πακέτο για τη μετάδοση των αγώνων της Boxing Day και ανακοίνωσε τον θάνατο του σκύλου του.

«Ζοσέ, πως πέρασες τα Χριστούγεννα;» ήταν η ερώτηση - μαχαιριά προς τον Μουρίνιο, ο οποίος απάντησε: «Για να είμαι ειλικρινής πολύ άσχημα και λυπηρά, γιατί πέθανε ο σκύλος μου και ο σκύλος μου ήταν μέλος της οικογένειάς μου...».

Sad news to start the day from Jose Mourinho...

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019