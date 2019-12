Λέστερ - Λίβερπουλ με ακόμα καλύτερες αποδόσεις. |21+

Οι «κόκκινοι διάβολοι», στην ιστορία της Premier League, στη σύγχρονη μορφή του κορυφαίου πρωταθλήματος από το 1992 κι έπειτα, είναι η ομάδα με τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα την 26η του Δεκέμβρη στην παραδοσιακή ημέρα γεμάτη... μπάλα στην Αγγλία.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό νικών της φτάνει στο 80% με 20 επιτυχημένα αποτελέσματα σε αυτά τα 27 χρόνια που εξετάζονται από καταβολής Premier.

