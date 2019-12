Στην εκπομπή όπου βρίσκεται και εκτελεί καθήκοντα συμπαρουσιαστή, ο υψηλοσωμος παλαίμαχος επιθετικός το απολαμβάνει και με το παραπάνω.

Στο στούντιο αυτή τη φορά φιλοξενήθηκε ο Μικαΐλ Αντόνιο της Γουέστ Χαμ, με τον Κράουτς να προσπαθεί να τον κάνει να γελάσει και τελικά να γελάει ο ίδιος με τα αστεια του!

Δείτε το βίντεο:

The Christmas cracker jokes you probably won't hear at the dinner table...

They're still tragic though #BOTN pic.twitter.com/3QWQbEVzOM

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 25, 2019