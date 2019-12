Ο έμπειρος τερματοφύλακας των «μπλε» έχει επιλέξει να μην... ταλαιπωρείται και ιδιαίτερα με το μαλλί του.

Έχει ξυρίσει το κεφάλι του και του έχει φύγει κάθε έγνοια για την κόμμωσή του. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν... πρέπει να λάμπει το κεφάλι του. Γι' αυτό και του έκαναν δώρο στον Secret Santa της Τσέλσι ένα σαμπουάν!

Εξαρετικό ήταν το δώρο που έλαβε και ο Ρος Μπάρκλεϊ, ο οποίος, λόγω του παρουσιαστικού του, της σωματοδομής του και του προσώπου του, πήρε μια ζώνη πρωταθλητή του WWE και ένα headband για να θυμίσει ακόμα περισσότερο τον Τζον Σίνα!

And the award for best Secret Santa present goes to ________ pic.twitter.com/Rxpr4FEUj3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2019