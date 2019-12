Ο Ισπανός πρώην βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι και νυν πρώτος τεχνικός της Άρσεναλ στην πρώτη του δουλειά ως κανονικός προπονητής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, έκανε σαφές στους ποδοσφαιριστές του πως θα πρέπει να ξεχάσουν τα εξεζητημένα και τα περίτεχνα, αφού προέχουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Τα βασικά, το στρωτό ποδόσφαιρο και οι νίκες.

Γι' αυτό, όταν ο Λακαζέτ ρώτησε τον Αρτέτα αν επιτρέπονται τακουνάκια και διάφορα τέτοια σε άσκηση κατοχής της μπάλας και γρήγορης μεταβίβασης, πήρε την σωστή απάντηση...

WATCH THIS:

Arteta doing a quick passing drill, Lacazette asks him if he can use flicks and backheels during the drill.

Arteta tells him no, the drill is to work on correct body shape and positioning to find the best pass and to be in the correct position to receive a pass #AFC pic.twitter.com/bmj09BBPXD

— Cathal Lynch (@DeathByFootball) December 24, 2019