Ο Γερμανός τεχνικός των Πρωταθλητών Ευρώπης και κόσμου, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Λέστερ το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο της Boxing Day και φυσικά δεν θα μπορούσε ν' αποφύγει τις ερωτήσεις για τον νέο μεγάλο του αντίπαλο στο λιμάνι, τον Κάρλο Αντσελότι.

«Θα ήθελα πολύ να μπορώ να του ευχηθώ καλή τύχη...» είπε αρχικά και γέλασε μόνος του, για να το διορθώσει συνεχίζοντας: «Όχι, εντάξει, Χριστούγεννα είναι. Του εύχομαι καλή τύχη. Δεν μπορώ να μιλήσω από τώρα για το ματς του Ιανουαρίου για το Κύπελλο, έχουμε ακόμα τρία παιχνίδια μέχρι τότε.

Αλλά ο Κάρλο έπρεπε να το πει στην παρουσίασή του και να μιλήσει για τα ρεκόρ του κι όλα αυτά. Όλα καλά... Μου αρέσει πολύ ως άνθρωπος... Μου άρεσε πολύ...» είπε και ξαναγέλασε!

'I like him a lot... I liked him a lot' pic.twitter.com/7YegsNTV25

