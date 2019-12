Ο σωματότυπος του Αντάμα Τραορέ συναντάται αρκετά σπάνια σε ποδοσφαιριστή και έχει τραβήξει την προσοχή των φιλάθλων, από τη στιγμή που αποτελεί το προσόν του κόντρα στους αντίπαλους αμυντικούς.

Ο Ισπανός με αφρικανικές ρίζες επιθετικός της Γουλβς συγκαταλέγεται στους πιο βελτιωμένους παίκτες τη φετινή σεζόν και προσφέρει πολλά στην ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με την εκρηκτικότητα, την δύναμη και την ταχύτητα που συνδυάζει στο παιχνίδι του. Για να έχει, όμως, την εικόνα αθλητή body-building σήμερα, εξελίχθηκε τρομερά τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση του ως παίκτης των Ακαδημιών της Μπάρτσα το 2012 να είναι απόλυτα αντίθετη.

Adama Traore 2012 v 2019. He's getting the value from his PureGym membership. pic.twitter.com/d3A7J02klb

