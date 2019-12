Μπαρτσελόνα: Ο 16χρονος Μορίμπα κάνει αυτό που δεν μπορεί ο... Λίνγκαρντ! (vid)

Με το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0 και την αναμέτρηση στο 34ο λεπτό, ο Τζέσι Λίνγκαρντ είχε μια μοναδική ευκαιρία να σκοράρει ένα πανέμορφο αλλά και πολύ σημαντικό γκολ απέναντι στην ουραγό Γουότφορντ το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 26χρονος Άγγλος δεν μπόρεσε να «κρεμάσει» τον Φόστερ σωστά, η μπάλα κατέληξε άουτ, οι «σφήκες» πήραν το παιχνίδι με 2-0 και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για ακόμη μια φορά προβλημάτισε.

Ωστόσο, το διαδίκτυο και, συγκεκριμένα οι χρήστες του Twitter είναι παρόντες για να... πικάρουν, σε πρώτη ανάγνωση, την ομάδα του Σόλσκιερ κι έτσι, σε βίντεο που ανέβασε η Μπαρτσελόνα με το εντυπωσιακό γκολ του 16χρονου παίκτη της από τις ακαδημίες Ιλαΐ Μορίμπα, επικαλούμενοι τον εξτρέμ των «κόκκινων διαβόλων» λένε: «να πως γίνεται, Τζέσε».

Δείτε το γκολ του 16χρονου και τα σχόλια :

Please teach Lingard how to chip the ball

— JJ (@TheDonJJ11) December 23, 2019