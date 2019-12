Ντίνεϊ: «Πίεση είχε η μάνα μου με τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα, όχι εγώ...» (vid)

Ο Άγγλος επιθετικός της Γουότφορντ λίγο μετά τη μεγαλειώδη νίκη (2-0) επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μίλησε στο SkySports και την Λόρα Γουντς για την πίεση που ενδεχομένως να αισθάνθηκε και την ανάγκη που είχε για να σκοράρει, λέγοντας:

«Το έχω ξαναπεί, πίεση αισθανόταν η μητέρα μου που έκανε τρεις δουλειές για να τα φέρει βόλτα για να κάνουμε Χριστούγεννα... Εμείς απλά παίζουμε ποδόσφαιρο. Ήμουν τραυματίας κάποιους μήνες, ό,τι έγινε, έγινε... Δεν κρύβομαι ποτέ από προκλήσεις και ευθύνες. Θέλω να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα...».

Troy Deeney on the pressure

"Real pressure is watching my mum work 3 jobs trying to make ends meet for Christmas. This is football." pic.twitter.com/yY4mSBekCV

