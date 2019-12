Ο θρύλος των «μπλε» και νυν προπονητής της ομάδας φαίνεται ότι κουβαλούσε ένταση από τα προηγούμενα άσχημα αποτελέσματα και την εικόνα των παικτών του που είχε προκαλέσει προβληματισμό.

Η μεγάλη νίκη στο πρώτο από τα δύο σύντομα λονδρέζικα ντέρμπι - αφού ακολουθεί και ματς με την Άρσεναλ την Κυριακή - τον έκανε να ξεσπάσει μπροστά στον κόσμο που είχε ακολουθήσει την Τσέλσι στην έδρα των «σπιρουνιών».

Δείτε το βίντεο:

Frank Lampard going absolutely crazy after Chelsea beat Tottenham. This is pure passion. pic.twitter.com/VU4UI2SMrt

— FutbolBible (@FutbolBible) December 22, 2019