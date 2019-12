Νέο κρούσμα ρατσισμού σημειώθηκε στα γήπεδα της Premier League. Μετά το συμβάν στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, όταν οπαδός της Σίτι έκανε χειρονομίες πιθήκου προς τον Φρεντ, η ίδια παντομίμα εμφανίστηκε και πάλι, αυτή τη φορά στην εξέδρα της Τότεναμ, σε βάρος του Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Ο Γερμανός αμυντικός, κατά τη διάρκεια του λονδρέζικου ντέρμπι (νικήτρια η Τσέλσι με 2-0), έδειξε χαρακτηριστικά στον διαιτητή ότι οπαδοί των Σπερς του επιτέθηκαν με ρατσιστικούς ήχους και χειρονομίες, συνεχίζοντας παρ' όλα αυτά κανονικά τον αγώνα.

Μάλιστα, η ομοιότητα του ντέρμπι του Λονδίνου με αυτό στο Μάντεστερ έγκειται στο ότι εκτός από το ρατσιστικό επεισόδιο, υπήρξε και ρίψη αντικειμένου προς την εστία του Κέπα, όπως είχε συμβεί και με τον Φρεντ από οπαδούς της Σίτι στο Έτιχαντ.

Rüdiger being racially abused, no surprise there pic.twitter.com/290AtEWh32

— J (@KanteleIe) December 22, 2019