Οι «κόκκινοι», κλείνοντας μια 4ετία με τον Γιούργκεν Κλοπ στην άκρη του πάγκου και γνωρίζοντας πως έχουν ακόμα αρκετά χρόνια συνεργασίας μαζί του, έχουν βάλει πλώρη για... κυριαρχία στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αυτό που κάποτε ανήκε στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλάζει κάτοχο και ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ είναι δίχως αμφιβολία ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή στο Νησί βάσει τίτλων. Πρόκειται για την ομάδα που με τα τρία τρόπαια που πανηγύρισε μέσα στο 2019, έχει φτάσει στα 47, φτάνοντας στο +2 από τους «κόκκινους διαβόλους».

Η Λίβερπουλ έχει 18 πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα, 8 League Cups, 6 ευρωπαϊκά τρόπαια, 3 Κύπελλα UEFA, 4 Super Cup Ευρώπης και φυσικά τώρα έχει και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων...

Liverpool have won their 47th major honour – extending their English record, 2 ahead of Man Utd

18 League Championships

7 FA Cup

8 League Cup

6 European Cup/Champions League

3 UEFA Cup

4 UEFA Super Cup

1 FIFA Club World Cup pic.twitter.com/q1gh5UxGlo

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 21, 2019