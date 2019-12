«Σας παρουσιάζουμε τον νέο προπονητή της Έβερτον, τον κ.Αντσελότι».

Λιτή και απέριττη στα λόγια η Έβερτον, ωστόσο το βιντεάκι που έφτιαξε για το καλωσόρισμα του νέου της προπονητή είναι εξαιρετικό.

Ο Ιταλός manager αναλαμβάνει και επίσημα τα «toffees», μετά την Δευτέρα όταν και οι δύο πλευρές τα είχαν βρει προφορικά, τα οποία γίνονται η δεύτερη ομάδα του στην Premier League μετά το πέρασμά του από την Τσέλσι την διετία 2009-2011.

Στο βίντεο της παρουσίασής του οι «μπλε» του Μέρσεϊσαϊντ απεικονίζουν σχεδιασμένο σε μορφή καρτούν τον 60χρονο προπονητή να σηκώνει διαδοχικά μερικά από τα τρόπαια που έχει κατακτήσει, μέσα στα οποία είναι και αυτά του Champions League, της Premier League αλλά και των Bundesliga, Serie A και Ligue 1.

| Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019