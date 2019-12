Τσέλσι: Εμφάνιση με... άρωμα 70's για το FA Cup! (pics)

Φουλ του μπλε με κίτρινες λεπτομέριες.

Η εμφάνιση της Τσέλσι για τα παιχνίδια του FA Cup το 2020 είναι επιβλητική και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ιστορία της.

Προ 50κονταετίας, το 1970, τα «λιοντάρια» του Λονδίνου είχαν αναμετρηθεί στον τελικό με την Λίντς σε διπλή αναμέτρηση, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο Γουέμπλει είχε λήξει ισόπαλο με 2-2.

Στη ρεβάνς του Ολντ Τράφορντ, οι «μπλε» του Ντέιβ Σεξτον επικράτησαν με 2-1 χάρη στα γκολ των Όσγκουντ και Γουέμπ, που ανέτρεψαν το προβάδισμα που είχε δώσει στους -τυπικά- φιλοξενούμενους ο Τζόουνς.

Ήταν το πρώτο από τα συνολικά 8 τρόπαια FA Cup που έχει κατακτήσει η Τσέλσι στην ιστορία της, με τα πέντ εξ αυτών αν είναι στην εποχή του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Η εμφάνιση, που παραπέμπει στον τότε θρίαμβο, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μπλε ενώ έχει και χρυσοκίτρινες λεπτομέριες, με το σήμα να είναι ακριβώς όπως ήταν το 1970.

Σημειώνεται ότι οι χορηγοί της ομάδες θα συνεχίσουν να υφίστανται, ωστόσο θα είναι στο ίδιο χρώμα με την εμφάνιση και χωρίς διακριτά πλαίσια, ώστε να μην «χαλάσουν» το όλο... νοσταλγικό κλίμα.

Η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Νότιγχαμ Φόρεστ για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης στις 5 Ιανουαρίου.

Δείτε τις εμφανίσεις:

Celebrating 50 years since our first FA Cup triumph in 1970!

The 1970 final replay crest and colourways have been brought back for this @nikefootball commemorative kit.

More https://t.co/MNYZoK0F8J Available to buy from 02.01.20. #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/nBaxQse72y

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 21, 2019