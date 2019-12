Πεπ: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Αρτέτα στην Άρσεναλ»! (vid)

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι δεν είχε τον συμπατριώτη του στο πλευρό του στην πρωινή προπόνηση της Παρασκευής και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε παραδέχθηκε πως ο Αρτέτα είναι στο Λονδίνο για να τελειώσει την πρόσληψή του από τους «κανονιέρηδες».

«Η Άρσεναλ είναι σημαντική για εκείνον. Τελείωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα εκεί, είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στη χώρα και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά» ήταν τα λόγια του.

Pep Guardiola talking about Arteta in his press conference, he’s signing as Arsenal manager pic.twitter.com/qruLPnML9O

— Liam (@afcIiam) December 20, 2019