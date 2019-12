Ο Αργεντινός τεχνικός, φροντίζει να ξεφύγει πλέον από την έντονη καθημερινότητα του προπονητή ομάδας του κορυφαίου επιπέδου και ν' απολαύσει στιγμές που στερήθηκε τα προηγούμενα 5 χρόνια κατά τα οποία βρέθηκε στο «τιμόνι» των «σπιρουνιών».

Έτσι, βρέθηκε στο Κατάρ μαζί με τον Χεσούς Πέρες για να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές και έπαιξαν... γκολφ με τα πόδια, με τον Ποτσετίνο να επιδεικνύει ξανά την άρτια τεχνική του!

Former Tottenham Hotspur boss Mauricio Pochettino and assistant Jesus Perez taking some well deserved time-off in Qatar.

Will always be fondly loved and remembered at Spurs. #THFC #COYSpic.twitter.com/iwemjzSzAi

