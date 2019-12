Γιάγια Τουρέ: «Δεν... πολυσυμπαθώ τη Λίβερπουλ» (vid)

Σε γκαλά της FIFA βρέθηκε ο Γιάγια Τουρέ για να ενισχύσει τον οργανισμό και, όπως είναι λογικό, του τέθηκε ερώτηση για την πορεία της Λίβερπουλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας.

Ο Ιβοριανός μέσος, που έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, παραδέχτηκε ότι αν και δεν είναι μεγάλος υποστηρικτής των «κόκκινων» θέλει να πάρουν το τρόπαιο γιατί είναι ευρωπαϊκή ομάδα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ υποτίμησε την Μόντερεϊ στον ημιτελικό και «στάθηκε τυχερή χάρη στον Φιρμίνο κατάφερε να προκριθεί, που έκανε τη δουλειά του», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Δείτε το βίντεο:

@YayaToure on @LFC:

"I’m not a big fan of Liverpool, to be honest."

"They got lucky (against @Rayados) because Firmino came in and did his job."

Shots fired. pic.twitter.com/2ykdTlPIFF

— SPORF (@Sporf) December 20, 2019