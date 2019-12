Οι «μπλε» του Λονδίνου έφτιαξαν ένα πανέξυπνο διαφημιστικό για τις δύο μεγάλες «μάχες» της πρωτεύουσας στην Premier League, με τον κίνδυνο όμως να τους γυρίσει μπούμερανγκ σε περίπτωση που δεν πάρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα...

Στο διαφημιστικό που έφτιαξε η ομάδα και πρωταγωνιστούν οι Ζορζίνιο, Πούλισικ και Γουίλιαν, ξυπνούν αναμνήσεις από γκολ του Ντρογκμπά απέναντι στην Άρσεναλ και ... γίνεται χαβαλές για τον τελικό του Europa League και την προσπάθεια της Τότεναμ να πάρει πριν χρόνια τον Βραζιλιάνο εξτρέμ των «μπλε»!

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

All eyes on London. The world is watching.

Together we're #ThePrideOfLondon. pic.twitter.com/1gGDLS1Mcp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 20, 2019