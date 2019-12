Την Τρίτη η Λίβερπουλ έπαιξε στο Μπέρμιγχαμ κόντρα στην Αστον Βίλα. Εκεί παρέταξε τα πιτσιρίκια της για το League Cup και μοιραία γνώρισε βαριά ήττα με 5-0 από την Αστον Βίλα. Επειτα από 22 ώρες είχε να παίξει στην Ντόχα τον ημιτελικό του Μουντιάλ Συλλόγων με την Μοντερέι.

Υπήρξε λοιπόν ένας οπαδός της που κατάφερε να παρακολουθήσει από κοντά και τα δύο παιχνίδια των Reds. Ο Χάρι Σλέιβιν έκανε το ταξίδι αστραπή των 3.329 μιλίων και αφού είδε την ομάδα του να επικρατεί των Μεξικανών, θα παρειμένει και τον τελικό του Σαββάτου κόντρα στη Φλαμένγκο.

Had loads of fun meeting a few of the Liverpool fans who made the incredible dash from Birmingham to Doha. Already back in the UK and now off to go lie in a darkened room https://t.co/qmzP2QOIfj

— Harry Slavin (@harryslavin) December 19, 2019