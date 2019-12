Ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι λίγο μετά το 3-1 επί της Όξφορντ και την πρόκριση στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ, κλήθηκε ξανά ν' απαντήσει σε ερωτήσεις για το μέλλον του βοηθού του στον πάγκο των «πολιτών».

Ο Αρτέτα παρουσιάζεται έτοιμος ν' αποτελέσει τον νέο μόνιμο προπονητή της Άρσεναλ και να κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του στους πάγκους, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να φτάνει πλέον σε σημείο να μην μπορεί ν' απαντήσει άλλο σε ερωτήσεις για τον συμπατριώτη του.

«Μου έγιναν 48 ερωτήσεις και οι 35 ήταν για τον Μικέλ, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο... Δεν έχω κάτι νεότερο» απεφάνθη ο Πεπ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς της Τετάρτης για το Carabao Cup.

