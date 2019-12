Η Λίβερπουλ θα κοντραριστεί με την Φλαμένγκο το Σάββατο στον μεγάλο τελικό στο Κατάρ και πέρα από τον Φιρμίνο που πέτυχε το νικητήριο γκολ (2-1) στις καθυστερήσεις του ημιτελικού με την Μοντερέι, ο Άλισον έπαιξε σπουδαίο ρόλο.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο στο γκολ που δέχθηκε από τους Μεξικανούς, όμως, ήταν εξαιρετικός στο ματς και έκανε τον Κλοπ να δηλώσει: «Ο Άλισον είναι αυτό που χρειάζεσαι»!

Ο Γερμανός τεχνικός ήταν τόσο χαρούμενος μαζί του που έτρεξε να του δώσει μια αγκαλιά και να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για την συνεισφορά του στην πρόκριση της ομάδας στον τελικό.

Klopp showing the best goalkeeper in the world some appreciation pic.twitter.com/shroa19aJi

