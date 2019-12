Η Όξφορντ Γιουνάιτεντ «έσπασε» την άμυνα του Γκουαρδιόλα! (vid)

Η μεταμόρφωση της Μάντσεστερ Σίτι από τότε που κάθισε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της είναι γνωστή.

Υπό τις οδηγίες του, οι «πολίτες» έχουν κατακτήσει επτά τρόπαια και το ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν στον αγωνιστικό χώρο είναι κυριαρχικό και κατοχής.

Αυτό σημαίνει ότι σπάνια δέχονται φάσεις στα μετόπισθεν, παρόλο που το τελευταίο διάστημα δεν εμφανίζονται τόσο... συνεπείς σε αυτόν τον τομέα και σε αυτό, οφείλεται ο τραυματισμός και η απουσία του ακριβότερου αμυντικού τους Εμερίκ Λαπόρτ.

Το βράδυ της Τετάρτης λοιπόν, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπιζε εκτός έδρας την Όξφορντ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο των προημιτελικών του League Cup και η γηπεδούχος σούταρε 18(!) φορές προς την μεριά των πρωταθλητών Αγγλίας.

Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός προσπαθειών που έχουν σημειωθεί επί εποχής του Καταλανού τεχνικού στον πάγκο των «πολιτών» και, δεύτερος μεγαλύτερος μετά τα 19 σουτ της Τσέλσι τον Φεβρουάριο του 2016 (Μάνουελ Πελεγκρίνι) για το FA Cup.

Πρώτον, ότι μετά από αρκετό καιρό ομάδα πραγματοποιεί παραπάνω σουτ στην εστία (5-4) απέναντι στην Σίτι και τελικά χάνει το παιχνίδι (3-1).

Και, δεύτερον, ότι η άμυνα των «πολιτών» αποτελούταν από τους Κανσέλο, Τέιλορ, Γκαρσία και Ανχελίνο, με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να έχει μέσο όρο ηλικίας τα 17.5 έτη!

18 - Oxford United attempted 18 shots against Manchester City tonight - this is the most shots City have faced in a single match under Pep Guardiola, last facing more against Chelsea in February 2016 in an FA Cup tie (19). Played. pic.twitter.com/55dKCh9LLH

— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2019