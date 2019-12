Ο πολύπειρος αριστερός μπακ και θρύλος της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ με ατομική ενέργεια από αριστερά, βρήκε λίγο χώρο και έκανε το δυνατό αριστερό σουτ, για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα στο 91' και να γράψει το 2-2 κόντρα στη Λέστερ στο μεγάλο come-back της ομάδας του Φέργκιουσον.

Στα πέναλτι, οι «αλεπούδες» αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικές και με το υπέρ τους 4-2 πέρασαν στα ημιτελικά όπου και θ' αντιμετωπίσουν την Άστον Βίλα.

I hate that Baines will never get the credit he deserves because he stayed loyal to his boyhood club instead of Winning the trophies his WORLD CLASS talent deserved! Sorry we couldn’t give it you Leighton lad! pic.twitter.com/iPX5ddJyJs

— Zack (@Evertonzck) December 19, 2019