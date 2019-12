Ο Ιάπωνας εξτρέμ που εντυπωσίασε τη φετινή αγωνιστική περίοδο στο Champions League και μάλιστα ήταν εκ των διακριθέντων των αυστριακών «ταύρων» στη... μεγάλη ζημιά που πήγαν να κάνουν στο «Άνφιλντ» στη φάση των ομίλων, είναι πλέον κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ.

Το πρωί της Πέμπτης η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτησή του έχοντας διαθέσει μόλις κάτι παραπάνω από 8 εκατ.ευρώ – όσα όριζε η ρήτρα αποδέσμευσής του από την Ζάλτσμπουργκ – και ο Μιναμίνο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας που θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020 μέχρι και το καλοκαίρι του 2024.

«Είναι ένα όνειρο για εμένα. Ήταν ένας από του στόχους μου να παίξω στην Premier League. Είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο. Πιστεύω ότι η καριέρα μου εξελίχθηκε ομαλά και περίμενα κάποια μέρα να παίξω στην Premier League. Ποτέ όμως δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να παίξω στην Αγγλία με αυτή την ομάδα...» είπε ο ποδοσφαιριστής.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino

pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019