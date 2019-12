Ολυμπιακός - Ερ. Αστέρας με σούπερ προσφορά* & Novi Specials (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Απόντας από τα τέλη Αυγούστου έπειτα από την ρήξη χιαστών που υπέστη στο παιχνίδι του Community Shield κόντρα στη Λίβερπουλ, ο Λερόι Σανέ έκανε το απόγευμα της Τρίτης την πρώτη του προπόνηση στο χορτάρι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γερμανός εξτρέμ, λίγο πριν τραυματιστεί ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα κατέληγε στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι Βαυαροί, τα είχαν βρει σε όλα με τους «πολίτες» για την απόκτησή του.

Ο τραυματισμός όμως, απ'ό,τι φαίνεται μόνο καθυστέρησε την μετακίνηση και δεν την ακύρωσε καθώς, όπως μεταδίδει ο Christian Falk, έγκριτος δημοσιογράφος της Bild, ο Σανέ θέλει να πάει στην πρωταθλήτρια Γερμανίας στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου.

Σημειώνεται, ότι ο παίκτης υπολογίζεται να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς περί τα μέσα του Φεβρουαρίου και θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Champions League με τους Βαυαρούς, μιας και δεν κατέγραψε συμμετοχή εκεί με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Exclusive: @LeroySane19 wants to join @FCBayern already in january @SPORTBILD

— Christian Falk (@cfbayern) December 18, 2019